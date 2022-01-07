Названы самые частые симптомы «омикрона»

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Доктор Клэр Стивс из Великобритании заявила, что симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» часто напоминают ОРВИ. По её словам, наиболее распространённым признаком заражения является головная боль, сообщает MedikForum.

Специалист отметила , что «омикрон» более заразный по сравнению с другими штаммами смертоносной инфекции, хотя вызывает менее тяжёлые симптомы. Кроме головной боли, также часто заболевание сопровождается насморком и болью в горле.

Среди других симптомов «омикрона» она назвала сильную усталость, повышенную температуру, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.

Ранее стало известно, что бессимптомное заболевание коронавирусом не проходит бесследно. Смертоносная инфекция даже в этом случае поражает различные органы. К такому выводу пришла группа исследователей из Германии.

Учёные предупредили, что даже из-за лёгкого течения заболевания возможно уменьшение объёма лёгких, увеличение сопротивления дыхательных путей, проблемы с сердцем, снижение функции почек и рост риска тромбоза вен нижних конечностей.