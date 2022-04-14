Названы продукты, вызывающие жировую болезнь печени

Употребление большого количества фруктов за один приём может привести к жировой болезни печени, рассказала «Москве 24» врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По её словам, из-за отложения жира в печени начинают гибнуть её клетки, что в итоге приводит к нарушению работы органа.

Если съесть слишком много фруктов за один приём пищи, больше 200 граммов, это приведёт к тому, что в организм поступит большое количество фруктозы. Надо же как-то это всё утилизировать, а печени это вредно. Избыток фруктозы откладывается в печени, и она начинает страдать, — объяснила Дианова.

Кроме того, по словам врача, жировую болезнь печени может вызвать употребление продуктов, прошедших промышленную переработку. Такие продукты содержат много добавок и консервантов, которые нагружают печень. Особую опасность представляет сочетание жирной, жареной и сладкой пищи. Это, например, фастфуд и торты с бисквитом и большим количеством жирного крема.

Дианова напомнила и вреде алкоголя. Он также способствует отложению жира и обладает разрушающим действием при его передозировке.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко ранее рассказала, что цирроз печени может развиваться в результате попыток быстро похудеть. По её словам, при усиленном избавлении от веса клетки жира скапливаются в печени и не успевают из неё выводиться, что и приводит к заболеванию.