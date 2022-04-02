Названа причина цирроза печени, которую никто не ожидал

Цирроз печени может развиваться в результате попыток быстро похудеть. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. По её словам, при усиленном избавлении от веса клетки жира скапливаются в печени и не успевают из неё выводиться, что и приводит к заболеванию.

Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из неё выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу печени, — пояснила врач.

Она также предупредила, что при большом избыточном весе нельзя худеть без предварительного медицинского обследования и без наблюдения врача. При этом безопасным для здоровья темпом избавления от лишнего веса будут не более четырёх килограммов в месяц.

Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила, что в период магнитных бурь не стоит устраивать себе серьёзные физические или умственные нагрузки. По её словам, в такие дни может ухудшиться состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Она также посоветовала в такие дни воздержаться от употребления кофе, тонизирующих напитков и алкоголя. Чернышова считает, что в период магнитных бурь лучше пить травяные чаи и простую воду, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Медик порекомендовала отказаться от тяжёлой, острой и жареной пищи, заменив её на овощи, рыбу, фрукты и молочные продукты.