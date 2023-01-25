Стали известны передающиеся по наследству виды рака Онколог Тимофеев: рак молочной железы и яичников передаются по наследству

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Директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая часть опухолей не передаётся по наследству. Как правило, рак возникает из-за соматических мутаций. При этом, некоторые виды онкологических заболеваний являются наследственными. Речь идёт о раке молочной железы, онкологии предстательной железы и раке яичников. Так, мутация закрепляется в генах и с 50-процентной вероятностью передаётся от родителя к ребёнку.

Он добавил, что данную мутацию несут как женщины, так и мужчины.

Соответственно, есть формы наследуемые и есть формы ненаследуемые, которых существенно больше, — подчеркнул специалист в новом выпуске подкаста «Надо разобраться».

По словам онколога, стоит знать вероятную предрасположенность к тому или иному виду рака и следить за своим здоровьем, регулярно проходя необходимые обследования.

Ранее Тимофеев перечислил главные причины развития онкологических заболеваний. По его словам, существуют три фактора, которые ведут к болезни. Среди них — курение, лишний вес и образ жизни.