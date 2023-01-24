Новым гостем подкаста «Надо разобраться» стал директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев. Специалист рассказал, действительно ли рак является смертельным приговором, какие методы сегодня позволяют успешно лечить онкологию и как предотвратить её развитие. С какими видами онкологии чаще всего сталкиваются россияне? Как диагностируют рак сегодня? И какие анализы стоит регулярно сдавать, чтобы распознать онкологию на ранней стадии? Ответы — в новом подкасте NEWS.ru.