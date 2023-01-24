Названы три фактора развития рака Онколог Тимофеев назвал три фактора развития рака

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Директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев перечислил главные причины развития онкологических заболеваний. По его словам, существует три фактора, которые ведут к болезни. Среди них — курение, лишний вес и образ жизни.

По его словам, 85% раков лёгкого ассоциированы с курением, заявил специалист в новом выпуске подкаста «Надо разобраться». Кроме того, курение провоцирует рак ряда других органов: молочной железы, почек и не только.

Ожирение является вторым значимым, после курения, фактором для развития различных опухолей. У полных людей происходит нарушение обмена жирных кислот, что делает клетки нестабильными, и появляются те же самые мутации, — добавил Тимофеев.

Влияние также оказывают вирусы и окружающая среда. Врач подчеркнул, что отказ от курения приводит к снижению заболеваемости онкологией. Речь идёт о курении не только традиционных, но и электронных сигарет.

Ранее Тимофеев назвал основную причину развития рака и объяснил, почему пожилые люди чаще молодых сталкиваются с онкологией. Влияние оказывает износ иммунной системы.