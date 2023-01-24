Названа основная причина возникновения рака Врач Тимофеев назвал основную причину возникновения рака

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Основной причиной развития рака является старение организма. Так, пожилые люди чаще молодых сталкиваются с онкологией. Об этом заявил директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев.

По его словам, старение организма приводит к появлению первичных опухолей, которые в дальнейшем могут стать злокачественными. Это связано с тем, что у пожилых людей хуже функционирует иммунная система.

У молодых иммунная система активна, она вот эти новые опухолевые клетки обнаруживает и убивает на ранней стадии. У каждого из нас за год появляется миллион опухолевых клеток, но не каждый болеет, — объяснил специалист в новом выпуске подкаста «Надо разобраться».

Иммунитет людей преклонного возраста ослаблен, поэтому опухолевые клетки могут ускользать от иммунного контроля. Это и провоцирует развитие рака.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что при увеличении объема потребления алкоголя существенно возрастает риск развития онкологических заболеваний. При этом качество и стоимость напитка не имеют никакого значения.