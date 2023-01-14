Россиян предупредили о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя Эксперт Драпкина: при увеличении потребления алкоголя существенно возрастает риск рака

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

При увеличении объема потребления алкоголя существенно возрастает риск развития онкологических заболеваний. При этом качество и стоимость напитка не имеют никакого значения. Об этом предупредила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, ее слова приводит РИА Новости.

Последние исследования показывают, что все виды алкогольной продукции, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, связаны с онкологией, независимо от их качества и цены. Риск развития рака существенно увеличивается с увеличением объемов потребляемого алкоголя, — сказала Драпкина.

Кроме того, по словам врача, алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы организма человека и способствует развитию более чем 200 болезней и травм. Медик отметила, что спиртное увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические нарушения и ведет к росту насилия, травматизма и ДТП.

Ранее стоматолог Евгения Бойцова рассказала, что употребление спиртных напитков может привести к выпадению и разрушению зубов. Она отметила, что алкоголь может увеличить чувствительность зубов и повлиять на развитие патологических процессов. Среди основных опасностей специалист назвала вымывание кальция.

В свою очередь пивной сомелье Юрий Сусов заявил, что проверить свежесть пива, добавив в бокал с напитком соль, невозможно. о его словам, возникающая в пиве реакция является высвобождением углекислоты, которая способна лишь показать степень его газированности, а точнее насыщенности кислородом. К примеру, в пиве на азоте даже соль не вызовет никакой реакции вне зависимости от свежести, пояснил эксперт.