Названы наиболее подверженные депрессии люди

Депрессия может быть непосредственна связана с режимом сна, выяснили американские учёные. В опубликованном в научном издании JAMA Psychiatry исследовании сказано, что у «жаворонков» меньше риск развития глубокой депрессии на 23%.
Такие выводы они
Исследование проводилось на основе данных о режиме сна 697 тысяч взрослых европейцев.
При этом слишком долгий сон, когда человек спит дольше своей нормы и не чувствует себя при этом отдохнувшим, может быть симптомом болезни, заявил ранее врач-невролог и сомнолог Елена Царёва. По словам специалиста, бывает, что человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше восьми часов. Такая ситуация не говорит о болезни. Симптомом нездорового состояния может быть слишком долгий сон изо дня в день. В этом случае можно говорить о гиперсомнии или депрессии.