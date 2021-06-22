Названы наиболее подверженные депрессии люди

Депрессия может быть непосредственна связана с режимом сна, выяснили американские учёные. В опубликованном в научном издании JAMA Psychiatry исследовании сказано, что у «жаворонков» меньше риск развития глубокой депрессии на 23%.

Такие выводы они сделали при изучении генетических баз данных. Доктор Тилль Реннеберг прокомментировал эти выводы. Он подчеркнул, что «совам» действительно чаще приходится нарушать свой режим, чтобы вовремя вставать на работу. Это может стать причиной развития депрессии.

Исследование проводилось на основе данных о режиме сна 697 тысяч взрослых европейцев.

При этом слишком долгий сон, когда человек спит дольше своей нормы и не чувствует себя при этом отдохнувшим, может быть симптомом болезни, заявил ранее врач-невролог и сомнолог Елена Царёва. По словам специалиста, бывает, что человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше восьми часов. Такая ситуация не говорит о болезни. Симптомом нездорового состояния может быть слишком долгий сон изо дня в день. В этом случае можно говорить о гиперсомнии или депрессии.