Названы люди, у кого после вакцины плохо вырабатываются антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/f264e00c-12d5-11eb-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где была создана первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», рассказал, у кого после прививки хуже вырабатываются антитела.

После введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, а у кого-то — совсем маленькое количество. У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых — ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и «сохранные», это те, кто ведёт здоровый образ жизни, — рассказал «Интерфаксу» эксперт.

Он добавил, что антитела также хуже вырабатываются у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки. Также выработке антител не способствуют постоянный стресс или сильные стрессовые потрясения.

Ещё те, кто принимает статины — противоспалительные препараты, влияющие на размножение клеток. Как правило, это онкологические больные, — добавил Гинцбург.

По его словам, все эти группы населения «плохо» реагируют на любые вакцины, так как у них в принципе вырабатывается недостаточно антител и к другим заболеваниям.

Ранее Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса россиян по месту жительства может стартовать уже в ноябре. Он добавил, что на сегодняшний день в гражданский оборот поступили несколько тысяч доз вакцины. Ей прививаются медики, работающие в «красной зоне». К началу массовой вакцинации все медработники и учителя будут уже провакцинированы.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал массовую вакцинацию одним из элементов победы над COVID-19. При этом он призвал россиян до её начала соблюдать меры профилактики и сократить социальную активность.

За минувшие сутки в России зафиксировано 6,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1,43 млн. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 24,6 тысячи человек. Из них 269 скончались за последние 24 часа, писал NEWS.ru.