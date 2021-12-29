Названы четыре несложных способа побороть гипертонию

Четыре физических упражнения способны помочь в борьбе с гипертонией лучше, чем лекарства. Речь идёт о ходьбе, беге, езде на велосипеде и плавании, сообщает Daily Express со ссылкой на исследование, размещённое в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут, — отмечается в публикации.

При этом исследователи рекомендовали, кроме этих физических упражнений, использовать и «проверенные временем» способы борьбы с высоким давлением. По их мнению, помогают уменьшение потребления соли, кофеина и алкоголя, отказ от курения и избавление от лишнего веса.

Ранее стало известно, что Александр Мясников назвал резкие скачки давления опасным сигналом и поводом заняться своим здоровьем. Теледоктор пояснил, что врачи наблюдают такое состояние в начале болезни и называют её «неустойчивая лабильная гипертония». В этом случае необходимо обращать внимание, что у человека в разном положении — стоя или лёжа — может быть разное давление.