Названы болезни, развивающиеся при отсутствии секса

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Сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук назвал самые опасные последствия долгого сексуального воздержания для мужчин и женщин. В первую очередь речь о психологических проблемах.

Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов, — отметил врач в беседе с РИА Новости.

Среди наиболее распространённых заболеваний у женщин — миома или «монашья болезнь», мастопатия или неврастения.

Для мужчин опасность представляют всевозможные проблемы с урогенитальным трактом, эректильная дисфункция, снижение полового влечения, ранняя андропауза.

При этом небольшие перерывы на несколько дней или даже недель — нормальны, но две недели не должны превратиться в несколько месяцев. Для мужчин 40+, например, в таком случае возрастает риск вообще не вернуться в «игру», подвёл итог Кульгавчук.

Ранее NEWS.ru писал, что сексолог рассказала, как мужчине добиться интима на первом свидании. Консервативные решения по-прежнему остаются самыми эффективными.