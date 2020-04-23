Медики назвали смертельно опасное осложнение при COVID-19

https://static.news.ru/photo/51d4144c-85fd-11ea-8847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи обнаружили опасное осложнение от коронавируса. COVID-19 при тяжёлом течении может привести к развитию так называемого ДВС-синдрома, или внутрисосудистого свёртывания крови.

То есть страдают не только лёгкие, но и печень, и почки, и селезёнка, и ряд других органов. При нём образуются микротромбы в кровотоке, поражающие кровоснабжение жизненно важных органов, которые в результате перестают функционировать, — рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по охране здоровья Валерий Елыкомов.

Развитие ДВС-синдрома у 70 процентов невыживших пациентов наступало на четвёртые сутки. При этом если у больного поражались почки, то развивалась почечная недостаточность, если лёгкие — лёгочная недостаточность.

Российские депутаты подготовили предложения по терапии тяжёлых форм коронавирусной инфекции. В частности, комитет Госдумы по охране здоровья направил соответствующие идеи в Минздрав.

В России зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли 555.

В мире насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил вероятность второй волны коронавируса. По его словам, пандемия пришла надолго и даже если она закончится к лету, осенью может быть новый виток заболеваемости, писал NEWS.ru.