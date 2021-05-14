Названо лучшее время для завтрака

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Завтракать нужно в течение полутора часов после пробуждения. Об этом заявил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

По мнению диетолога, завтрак должен дать человеку энергию на движение, мозговую деятельность и избавление от сонливости.

Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Лёгкий завтрак в постель также ничего плохого не несёт, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом, — сказал Бобровский.

Врач считает, что пищу необходимо принимать всегда примерно в одно и то же время, однако разница в несколько минут или даже полчаса большой роли здесь не играет. Более того, в выходные можно вообще отойти от выработанных правил. Главное, придерживаться их в другие дни.

Такую необходимость Бобровский объясняет тем, что пищеварительная, а с ней и нервная система адаптируются к определённому времени, что позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи.

При этом желание есть по ночам свидетельствует о расстройстве пищевого поведения и обычно сопровождается отсутствием завтраков у человека.

Поэтому если у человека лишний вес и утром он ничего не хочет есть, а вечером или ночью переедает, однозначная рекомендация — завтракать через не могу и через не хочу, — подчёркивает диетолог.

Однако если у человека нет проблем с лишним весом и отсутствует расстройство пищевого поведения, он может позволить себе не завтракать.

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