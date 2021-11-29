Названо количество отменённых из-за COVID операций в Новосибирской области

Около трёх тысяч пациентов не смогли попасть на плановые операции в Новосибирской области из-за коронавируса, заявил зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Анатолий Юданов. Он объяснил, что больницы вынуждены закрываться для работы с заболевшими коронавирусом, передаёт Сиб.фм.

Что происходит, когда у нас случается очередная волна? От двух до 10 медицинских организаций закрываются под работу с ковидными пациентами. Задумайтесь. Ковид накладывает на поликлиники 60–70% нагрузки, — сказал Юданов.

Он добавил, что в стационаре не могут разместить пациентов по всем заболеваниям, из-за чего плановые операции и срываются.

Ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко сказала, что Россия всё глубже погружается в пандемию COVID-19 из-за того, что её граждане пренебрегают вакцинацией. Перспектив выйти из этого состояния в настоящее время, по словам Лысенко, нет.

24 ноября 11 врачей, включая главврача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, опубликовали в СМИ обращение, в котором пригласили посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги известных личностей, отрицающих необходимость вакцинации. В числе подписавших письмо были главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы № 52 Марьяна Лысенко, КБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко и другие.