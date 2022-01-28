Нарколог объяснил, почему нельзя употреблять алкоголь при COVID-19 и ОРВИ

При простуде, гриппе или коронавирусе категорически нельзя употреблять спиртное, рассказал РИА Новости главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. По словам специалиста, любые алкогольные напитки несовместимы с лекарствами. Кроме этого, они вызывают дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию.

Категорически нельзя употреблять любое спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса. Во-первых, из-за болезни нагрузка на сердце слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию ещё и алкоголем. Во-вторых, любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается, — сообщил Брюн.

Нарколог отметил, что любое лекарство несовместимо с алкоголем, поскольку он «токсически воздействует на организм, и поэтому ослабевает иммунитет».

Брюн также подчеркнул, что спиртное нельзя употреблять в качестве лекарства в случае заболевания, поскольку организм станет ещё более восприимчивым к вирусам. Он также развенчал популярный миф о растирании тела водкой. По мнению нарколога, это не имеет никакого смысла, поскольку спирт улетучивается очень быстро и какого-либо воздействия на организм не окажет.

Ранее американские учёные из Питтсбургского университета пришли к выводу, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость организма к штамму «омикрон». Участники эксперимента, которые выпивали рюмку спиртного в день, не заражались коронавирусом после общения с его носителем. Заболевшие, наоборот, практически не пили.