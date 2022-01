Нарколог объяснил, почему нельзя употреблять алкоголь при COVID-19 и ОРВИ

Фото: Finn Winkler/dpa/Global Look Press

Диетолог Эми Гудсон назвала напитки, способствующие улучшению памяти и эффективные в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона. Хорошо помогает бороться с возрастным ухудшением памяти кофе, сообщает Eat This, Not That.

Защищает от снижения умственных способностей и сокращает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона зелёный чай. Он богат полифенолами и антиоксидантами. Также очень полезен в этих случаях гранатовый сок. Специалист отмечает, что...