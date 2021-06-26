Названа главная причина всплеска заражений коронавирусом

Одной из причин нового всплеска и тяжёлой ситуации по COVID-19 в России стало то, что заражённые им люди начали выделять больше частиц вируса. Об этом в интервью Ленте.ру рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

По словам вирусолога, сложившаяся сейчас в Москве ситуация является очень тяжёлой. Число заболевших в сутки приблизилось к максимальным показателям второй зимней волны.

И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет у части населения, — сообщил эксерт.

При этом он отметил, что интерсивное вакцинирование и повсеместное ношение масок могут справиться с пандемией всего за две-три недели.

Ранее стало известно, что c 28 июня в Москве начинают действовать новые коронавирусные ограничения. В частности, в кафе и рестораны теперь можно попасть только после предъявления специального QR-кода, который могут оформить лишь переболевшие или вакцинированные граждане.