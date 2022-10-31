Назван способ быстро понизить высокий пульс без таблеток Кардиолог Золотарева: для снижения сердечного пульса нужно делать дыхательные упражнения

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Высокий пульс, возникающий, когда человек находится в спокойном состоянии, несет серьезный риск для здоровья. Снизить частоту сердечных сокращений без применения медикаментов помогут специальные дыхательные упражнения. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала врач-кардиолог Наталия Золотарева.

По ее словам, при внезапном приступе можно применить технику медленного глубокого дыхания: сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, после этого удержать его на три-пять секунд, а затем медленно выдохнуть за пять-восемь секунд.

При втором приеме следует повторить не менее трех раз вдох на четыре счета, затем задержать дыхание до счета семь и выдохнуть до счета восемь.

Также при выскоком пульсе рекомендуется акуратно помассировать сонную артерию, прокашляться или погрузить лицо в холодную воду.

Если все эти приемы не помогают, врач рекомендовала вызвать скорую помощь.

Наталия Золотарева также подчеркнула, что для того, чтобы пульс оставался в номер. нужно заниматься спортом, высыпаться и придерживаться здорового питания без злоупотребления кофеином.

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