https://static.news.ru/photo/847d1ef0-6c32-11ea-988f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Global Look Press

От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.

Врач давал пациентам с COVID-19 хлорохин. После этого они продемонстрировали быстрое и эффективное восстановление.

Мы смогли установить, что пациенты, которые не получали гидроксихлорохин, всё ещё оставались заразными через шесть дней, но из тех, кто получал, заразными были 25%, — рассказал об итогах работы эксперт.

По его словам, пациентов из Ниццы и Авиньона лечили с помощью препарата «Плакенил», в котором содержится хлорохин. Они принимали 600 мкг в день в течение 10 дней. За их состоянием следили, так как это вещество может вызывать серьёзные побочные эффекты, пишет MedikForum.ru.

NEWS.ru писал, что средний инкубационный период COVID-19 составляет 5,1 дня. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора. Поэтому двухнедельного карантина вполне достаточно. Сообщается, что у 97,5% симптомы коронавируса проявляются в течение 11 дней после инфицирования.