Назван лучший напиток во время диеты

Лучшим напитком, который следует употреблять всем, кто желает сбросить лишние килограммы и находится на диете, является вода. Об этом заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова.
По словам диетолога, во время диеты количество и качество того, что человек пьёт, равноценно тому, что он ест. Поэтому желающие сбросить лишний вес
Если это даже свежевыжатые соки, то надо иметь в виду, что в стакан свежевыжатого сока входит два-три апельсина, а это просто жидкие калории. Если запивать еду чаем зелёным или чёрным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться, — объяснила специалист.
Кроме того, эксперт развенчала миф о кофе, как о чудодейственном напитке, способствующем ускорению метаболизма и, как следствие, усиленному сжиганию жиров. Как оказалось, кофе хотя и ускоряет метаболизм, но вовсе не настолько сильно, чтобы это было как-то заметно.
Лучшим напитком во время диеты является вода, убеждена врач.
Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать её интересней, можно выдавить туда лимон. Все остальное — это лишние калории, если мы говорим о диете, — сказала Наталья Нефёдова.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о риске смерти при отказе от сахара. Специалист заметила, что употреблять этот продукт нужно в умеренных количествах, однако полностью от него отказываться нельзя.