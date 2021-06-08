Назван лучший напиток во время диеты

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Лучшим напитком, который следует употреблять всем, кто желает сбросить лишние килограммы и находится на диете, является вода. Об этом заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова.

По словам диетолога, во время диеты количество и качество того, что человек пьёт, равноценно тому, что он ест. Поэтому желающие сбросить лишний вес должны избегать газировок, включая те, где вместо сахара содержится заменитель, поскольку это не самый полезный продукт. Также следует отказаться от пакетированных соков, включая свежевыжатые.

Если это даже свежевыжатые соки, то надо иметь в виду, что в стакан свежевыжатого сока входит два-три апельсина, а это просто жидкие калории. Если запивать еду чаем зелёным или чёрным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться, — объяснила специалист.

Кроме того, эксперт развенчала миф о кофе, как о чудодейственном напитке, способствующем ускорению метаболизма и, как следствие, усиленному сжиганию жиров. Как оказалось, кофе хотя и ускоряет метаболизм, но вовсе не настолько сильно, чтобы это было как-то заметно.

Лучшим напитком во время диеты является вода, убеждена врач.

Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать её интересней, можно выдавить туда лимон. Все остальное — это лишние калории, если мы говорим о диете, — сказала Наталья Нефёдова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о риске смерти при отказе от сахара. Специалист заметила, что употреблять этот продукт нужно в умеренных количествах, однако полностью от него отказываться нельзя.