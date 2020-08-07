Назван алкоголь, способный облегчить течение COVID-19

https://static.news.ru/photo/1aeafcb8-d8a8-11ea-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Вино, как красное, так и белое, вероятно, способно облегчить течение болезни, в случае заражения новой коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали журналисты, на основе того, что этот алкогольный напиток содержит антиоксидант под названием ресвератрол. Это вещество, как выяснили канадские учёные, усиливает концентрацию особого фермента ACE2, который, потенциально может снижать тяжесть COVID-19.

Помимо вина, этот антиоксидант содержится также в арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, черники и клюквы. Материал о диете, облегчающей состояние при COVID-19, сегодня вышел в «Известия». Авторы публикации ссылаются на работу учёных из Университета Лаваля (Канада), опубликованную в конце апреля. Исследователи тогда пришли к выводу о противоречивой роли ACE2: с одной стороны именно он отвечает за проникновение коронавируса внутрь клеток. с другой повышающая регуляция ACE2 оказывает защитное действие, облегчая тяжесть заболевания.

Когда данный фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию. В частности, он сужает сосуды и повреждает эндотелий. Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияет на течение COVID-19, — прокомментировал российскому изданию ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Также канадские учёные пришли к выводу, что употребление ресвератрола может помочь больному, так как подстёгивает ACE2. Как отмечается в публикации «Известий», ресвератрол проявляет подавляющее действие в отношении клеток иммунной системы. Если учесть, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, вполне вероятно, что ресвератрол оказывает положительный эффект именно в случае развития этого осложнения, заключают авторы статьи.

Скорее всего, так и есть. Хотя пока это доказано лишь тестами на мышах и культуре клеток, — уточнил сотрудник лаборатории МГУ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее разрабатывают вакцину от коронавируса нового типа на основе ослабленной формы SARS-CoV-2, которую нужно вводить через нос. Препарат уже успешно протестировали на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2.