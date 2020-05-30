Нарколог пояснил, как бросить курить

https://static.news.ru/photo/9a195986-a30a-11ea-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков объяснил, как можно бросить курить. Он также назвал тех, кто не сможет бросить даже при большом желании.

Он сообщил, что для того чтобы бросить курить, достаточно изменить своё поведение и образ мысли, однако это непросто.

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять, — привели слова нарколога в РИА Новости.

Он добавил, что основной фактор, почему люди не могут бросит курить, — социально-психологический: курильщик цепляется за стереотипы про обязательную сигарету с утра, после еды или в копании.

Нарколог отметил, что если человек не хочет себя менять и образ своего мышления, он никогда не бросит курить, даже при большом желании. При этом он подчеркнул, что эти вещи касаются не только курильщиков, но и людей с другими зависимостями.

Ранее NEWS.ru писал, что психиатр-нарколог Борис Менделевич выступил с предложением включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) лечение от курения. Он сообщил, что никотиновая зависимость признана болезнью во всём мире, поэтому её нельзя игнорировать и надо лечить наравне с другими болезнями.