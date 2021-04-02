Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

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Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев призвал россиян поостеречься алкогольных коктейлей, ведь это самый опасный вид алкогольных напитков.

В интервью газете «Московская медицина» врач объяснил , что в подобные напитки добавляют разные, не всегда полезные красители и вкусовые добавки.

Иногда не меньший вред организму наносит пиво, потому что часто этот напиток производят из концентрата.

Наименее опасный алкоголь — вино и прочие напитки, получаемые путём естественного брожения виноградных соков.

Крепость вин не превышает 9–13%, их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека, — отметил Кубарев.

Ранее NEWS.ru писал, что жара делает употребление пива более опасным. Дело в том, что у многих слабоалкогольных напитков есть весьма коварное свойство. «Сидр или пиво — слабогазированные. Такие напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара (креплёное вино, алкогольные коктейли), это ещё и удлиняет состояние опьянения», — рассказал нарколог Алексей Казанцев.