Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев призвал россиян поостеречься алкогольных коктейлей, ведь это самый опасный вид алкогольных напитков.
В интервью газете «Московская медицина» врач
Иногда не меньший вред организму наносит пиво, потому что часто этот напиток производят из концентрата.
Наименее опасный алкоголь — вино и прочие напитки, получаемые путём естественного брожения виноградных соков.
Крепость вин не превышает 9–13%, их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека, — отметил Кубарев.
Ранее NEWS.ru писал, что жара делает употребление пива более опасным. Дело в том, что у многих слабоалкогольных напитков есть весьма коварное свойство. «Сидр или пиво — слабогазированные. Такие напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара (креплёное вино, алкогольные коктейли), это ещё и удлиняет состояние опьянения», — рассказал нарколог Алексей Казанцев.