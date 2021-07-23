Нарколог назвал безопасный в жару алкоголь

В жару не рекомендуется употреблять алкоголь, однако если он всё же оказался на столе, то должен быть разбавленным и лёгким. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

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Евгений Брюн заявил , что жара и алкоголь несовместимы, но если без него не обойтись, то он должен быть очень лёгким.

Может быть немного пива, с крепостью не более 5 объёмных процентов. Или, если так хочется какого-то вкуса алкогольного напитка, то тогда используем рецепт древних греков: разводим белое сухое вино пополам, как минимум, добавляем туда лимон — и можно утолять жажду, — рекомендовал нарколог.

Однако он подчеркнул, что усердствовать в этом отношении не следует, поскольку алкоголь может накопиться и тогда «его токсическое действие окажет негативное воздействие».

Также Евгений Брюн напомнил, что в жару существуют общие рекомендации и относительно закусок. Не следует есть много жирного и сладкого, поскольку тем самым увеличивается нагрузка на органы пищеварения — печень и поджелудочную железу. Лучше всего включить в такое время в рацион лёгкие супы — окрошку, свекольник, суп на кефире.

Жара сама по себе вызывает напряжение сердечной мышцы, всех нервных волокон, которые проводят свои сигналы, и сердце работает перенапряжённо. <...> Алкоголь и его токсические действия будут потенцировать действия жары и усиливать расстройство сердечной деятельности, сосудисто-двигательного центра головного мозга. В сущности последствия могут быть катастрофическими — в плане инфарктов миокарда, в плане инсультов и так далее, — подчеркнул нарколог.

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