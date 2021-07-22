Россиянам рассказали, как отказ от алкоголя поможет стать миллионером

Отказ от алкоголя поможет сохранить здоровье в молодости и улучшить финансовое состояние к старости. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал независимый финансовый консультант Александр Доржиев.

По оценке эксперта, среднестатистический взрослый россиянин тратит в месяц на покупку алкоголя около 2,5 тысячи рублей. Если эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке под 10% годовых, то через 40 лет удастся накопить порядка 15–17 млн рублей, при этом оставаясь в хорошей физической форме.

Чтобы воспользоваться плодами своих инвестиций, надо иметь хорошее здоровье, чтобы тебе ещё что-то хотелось делать и была возможность воспользоваться своими достижениями, когда ты станешь богатым, а не быть развалиной, — сказал Доржиев.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше водки и виски. Производители крепкого алкоголя в РФ с начала года увеличили продажи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос вырос как на дорогую, так и на дешёвую продукцию.