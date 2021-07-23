Москвичам рассказали, когда в город вернётся жара

Температура воздуха в Москве повысится уже в понедельник, 26 июля, так как в начале недели на европейскую часть России переместится выраженный антициклон. Об этом NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные днём температурный фон остаётся комфортным из-за низкой облачности, так как солнце прогревает воздух. В то же время ночью при отсутствии облаков воздух охлаждается: температура в ночь на 26 июля в пониженных местах рельефа Московской области может понизиться до трёх градусов.

В понедельник начинается новый режим циркуляции. На европейскую часть России перемещается хорошо выраженный антициклон, уже в понедельник температурный фонд будет выше 25 градусов: 25-27 градусов, во вторник — 26-28 градусов, а в среду — 28-29 градусов, по области даже до 31 градуса, — отметил он.

Эксперт отметил, что температурный фон первой половины недели будет на два-три градуса выше нормы. При этом возвращения жары в 33-34 градуса синоптики не ожидают.

Аномалия будет вполне умеренной, потому что в конце июня самые высокие нормы. Поэтому эта высокая температура будет не очень значительно отличаться от нормы, всего на три градуса, — подчеркнул он.

В этот период метеорологи не ждут дождей или опасных погодных явлений. В четверг и пятницу облачность повысится, а температура будет в диапазоне 24-29 градусов, заключил Вильфанд.

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