Мясников рассказал о риске заражения коронавирусом людей, больных раком

https://static.news.ru/photo/b22d10a6-8f4d-11ea-87f3-fa163e074e61_660.jpg

Доктор Александр Мясников заявил, что пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе коронавирусом. По его словам, иммунитет больного ослабляет и сама опухоль, и лечение.

Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. Врач считает, что онкологические больные должны более тщательно соблюдать самоизоляцию и меры профилактики. При этом не инфицированным пациентам крайне нежелательно отказываться от планового лечения.

При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трёхкратным тестированием, — добавил доктор.

Мясников пояснил, что инфицированным больным следует отложить проведение химиотерапии до выздоровления от коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников раскритиковал россиян, которые жалуются на отказ в госпитализации при наличии высокой температуры. По его словам, это вообще не повод вызывать скорую помощь. По словам медика, решение о госпитализации принимается исходя из общей оценки его состояния. При этом далеко не всегда позиция профессионала совпадает с мнением обывателя.