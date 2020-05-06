Мясников рассказал о риске заражения коронавирусом людей, больных раком

Доктор Александр Мясников заявил, что пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе коронавирусом. По его словам, иммунитет больного ослабляет и сама опухоль, и лечение.
Об этом
При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трёхкратным тестированием, — добавил доктор.
Мясников пояснил, что инфицированным больным следует отложить проведение химиотерапии до выздоровления от коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников раскритиковал россиян, которые жалуются на отказ в госпитализации при наличии высокой температуры. По его словам, это вообще не повод вызывать скорую помощь. По словам медика, решение о госпитализации принимается исходя из общей оценки его состояния. При этом далеко не всегда позиция профессионала совпадает с мнением обывателя.
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