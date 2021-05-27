Мясников рассказал о признаке рака, который можно заметить во время еды

Ощущение, мешающее глотать пищу, — так называемая дисфагия — может говорить о развитии рака пищевода. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, признаком прогрессирующего рака пищевода
Если не проходит твёрдая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак, — уточнил врач.
При проявлении дисфагии Мясников рекомендует обратиться к врачу и выяснить причину появления проблемы. Помимо онкологии, данное ощущение может оказаться симптомом психосоматического расстройства.
По словам Мясникова, к раку пищевода могут привести курение, употребление алкоголя, наличие бактерий хеликобактер пилори, плохая гигиена полости рта и злоупотребление острыми и маринованными продуктами.
Ранее Мясников назвал «мужской» признак рака. По его словам, железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.