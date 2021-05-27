Мясников рассказал о признаке рака, который можно заметить во время еды

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Ощущение, мешающее глотать пищу, — так называемая дисфагия — может говорить о развитии рака пищевода. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, признаком прогрессирующего рака пищевода может стать активно развивающееся нарушение глотания. Причём, со временем больному трудно будет глотать не только твёрдую пищу, но и воду.

Если не проходит твёрдая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак, — уточнил врач.

При проявлении дисфагии Мясников рекомендует обратиться к врачу и выяснить причину появления проблемы. Помимо онкологии, данное ощущение может оказаться симптомом психосоматического расстройства.

По словам Мясникова, к раку пищевода могут привести курение, употребление алкоголя, наличие бактерий хеликобактер пилори, плохая гигиена полости рта и злоупотребление острыми и маринованными продуктами.

Ранее Мясников назвал «мужской» признак рака. По его словам, железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.