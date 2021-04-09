Мясников рассказал, как распознать симптомы бешенства

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Бешенство при несоблюдении профилактических мер почти в ста процентах случаев приводит к смерти. Об этом напомнил теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что заразиться этим смертельным заболеванием можно после укуса инфицированного дикого или домашнего животного, передача вируса от человека к человеку крайне редка.

По словам Мясникова, в 99% случаев человек заражается от домашних собак. Однако дикие животные также могут быть опасны, поэтому не стоит пытаться кормить енота, гладить белок или брать на руки ежа.

Инкубационный период бешенства может длиться от недели до года. В случае клинических проявлений болезнь смертельна, так как воздействует на нервную систему и приводит к остановке сердца. Распознать бешенство у человека можно по ряду признаков: ломота в теле, озноб, повышение температуры, покраснение в месте укуса. Затем проявляются раздражительность, бессонница, плохой аппетит и спазмы дыхания.

Сегодня уже не делают 40 уколов в живот, существует другое правило: если животное бездомное, то вас в любом случае должны вакцинировать. Две инъекции иммуноглобулина и одну из вакцин, — отметил Мясников.

Телеведущий добавил, что все домашние животные должны быть вакцинированы от бешенства в обязательном порядке.

Ранее Мясников рассказал, что неосторожное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к серьёзным сбоям в организме. Среди таких последствий, по его словам, могут быть внутренние кровотечения, а иногда — даже смерть, писал NEWS.ru.