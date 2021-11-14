Мясников приветствовал введение QR-кодов как меру принуждения

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что поддерживает QR-коды, так как они являются действенной мерой принуждения к вакцинации. Он отметил, что на Западе подобные системы стали реальностью, но добавил, что медицинской составляющей в кодах мало. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

65+, хронические больные, с диабетом, ожирением, онкологией, сердечной недостаточностью, гипертонией. Вот для этой категории лиц я бы вакцинацию от КОВИД сделал бы обязательной. Введение QR-кодов приветствовал бы как меру принуждения к вакцинации. Медицинской составляющей в QR-кодах мало, но мера принуждения действенная, — поделился Мясников.

При этом он добавил, что к вакцинации детей и подростков он бы относился с осторожностью.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании написала, что человечеству придётся жить в условиях распространения нового коронавируса на протяжении многих лет. При этом болезнь приобретёт характер эндемической.

Уточняется, что темпы распространения коронавируса будут в целом сохраняться, однако для него станут характерны сезонные всплески в холодное время года. Таким образом, заболевание окончательно приобретёт характер распространения, аналогичный гриппу и другим респираторным вирусам.