Мясников пояснил, почему дети должны ходить в школу, а не учиться дома

https://static.news.ru/photo/4fc86fa0-ceef-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему дистанционное обучение не может заменить занятия в школе, а также почему детям вредно учиться из дома.

Никакое дистанционное обучение не заменит очное. Точка. Итак уровень образования упал ниже критической отметки, мы все это видим. При посещении школы ребёнок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным — навыки «межвидового» общения. И подерутся во дворе и девочку за косичку дёрнет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет, — пояснил врач в своём Telegram-канале.

Он написал, что дети в растерянности, они не понимают, как дальше будет проходить их обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Сегодня услышал разговор двух учительниц — обсуждали новые рекомендации об открытии школ. Якобы обучение в несколько смен, ограничение численности классов, изъятие части предметов и прочее. Не знаю, что тут правда, знаю, что по миру и правда идут горячие дискуссии на эту тему — открытие школ в 2020. Есть разные аргументы «за» и «против», — сообщил врач.

Он отметил, что и родителям приходится нелегко,так как им приходится уходить с работы и заниматься с детьми, их обучением. Александр Мясников подчеркнул, что детям опасаться коронавируса не нужно, так как они им практически не болеют. Он даже отметил, что детей иногда называют «живыми вакцинами». По его словам, родители детей школьного возраста также вне зоны риска, обычно это люди до 40 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Мясников раскритиковал водителей, которые пользуются мобильными телефонами за рулём. Специалист сравнил их с пьяными водителями и предложил увеличить штрафы за такое нарушение. Доктор считает, что нынешний штраф в 500 рублей за такое нарушение «беззубо-смешной». По его словам, нарушитель создаёт угрозу убийства, когда отвлекается на мобильный телефон, а автомобиль на скорости движется на другие машины и людей.