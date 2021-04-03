Мясников опроверг слухи об аналогах лекарств

https://static.news.ru/photo/8d0eebd0-9485-11eb-808d-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: vk.com/Илья Ткачук

Бюджетные аналоги лекарственных препаратов — дженерики — проходит те же клинические испытания, что и оригиналы. К тому же они содержат аналогичное количество и качество активного вещества. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, в обществе существуют предрассудки, связанные с аналогами лекарств. Люди боятся негативных эффектов от их приёма. Однако, как сказал Мясников, эти предрассудки являются беспочвенными.

Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же! — заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил медицинский специалист, доктора часто хотят, чтобы пациент точно принимал лекарство и не отвлекался на его дороговизну, поэтому и выписывают дешёвые аналоги.

Ранее NEWS.ru передавал, что Александр Мясников рассказал о главной ошибке, совершаемой на кухне при приготовлении картофеля.

По его словам, от кожуры клубень очищать не нужно. В случае очистки повар оставляет для тех, кто будет впоследствии есть картофель, только воду и крахмал. А все полезные вещества вместе с кожурой отправляются в мусорную корзину.