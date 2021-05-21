Мясников оценил идею ввести принудительную вакцинацию от COVID-19

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Вводить принудительную вакцинацию от коронавируса нельзя по моральным соображениям. Об этом заявил теледоктор Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Пока не существует ни одной вакцины, которая официально прошла все многолетние масштабные клинические испытания. Поэтому мы не имеем морального права делать вакцинацию от КОВИД для всех строго обязательной, — написал он.

Однако он отметил, что ожидание такой вакцины займёт годы. Обществу же, по мнению Мясникова, необходимо возвращаться к норме.

В связи с этим он поддерживает идею введения ограничений для тех, кто не сделал прививку. Мясников считает, что нужно обязать их носить маски или запретить им посещать театры, кафе и другие публичные места, а также путешествовать и заселяться в гостиницы. Кому это надоест, тот сам сделает прививку. По его словам, пандемия оправдывает дискриминацию по иммунологическому принципу.

Ранее Мясников раскритиковал россиян за подход к вакцинации от коронавируса. Он заявил, что РФ отстаёт по количеству привитого населения от основных стран Европы, а также США, Бразилии и Израиля. Врач подчеркнул, что выжидательно-пассивная тактика может дорого обойтись, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.