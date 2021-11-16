Мясников назвал препараты, опасные для почек

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил препараты, частый приём которых может нанести вред почкам. В их числе он назвал ибупрофен, кеторолак, диклофенак и дротаверин.

По словам телеведущего, названные нестероидные противовоспалительные препараты могут предотвращать возникновение рака кишечника и одновременно с этим влиять на возникновение онкологических заболеваний.

Все эти обезболивающие опасны для желудка, сердца, но в первую очередь опасны для почек, — подчеркнул врач.

При этом в список опасных для почек лекарств не входит парацетамол, который можно принимать практически всем, в том числе детям и пожилым. Врач уточнил, что максимальная суточная доза парацетамола составляет четыре грамма.

Ранее Мясников сообщил, что многие бесконтрольно принимают нестероидные противовоспалительные препараты для обезболивания. Последствием такого приёма лекарств становится язва желудка, что приводит к кровотечению и возможному летальному исходу. Он напомнил, что такие препараты следует пить курсом, под прикрытием «Омепразола», в минимально действующих дозах и не менять одно лекарство на другое.