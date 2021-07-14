Мясников назвал коронавирус учебной тревогой

Коронавирус — это подготовка к эпидемии с более высокой смертностью, возможность отработать навыки, которые пригодятся в будущем. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Коронавирус — лишь разминка перед грядущими испытаниями. Он нам дан как учебная тревога, — сказал он.

По слова специалиста, медицинский мир ожидает нового вируса гриппа, смертность от которого может составить 35%. У COVID-19 этот показатель гораздо ниже — всего 2%. Однако он продемонстрировал неспособность человечества бороться с эпидемией.

Мясников добавил, что новые штаммы коронавируса стали более агрессивными и заразными, из-за чего возросли темпы распространения инфекции.

Ранее теледоктор развеял миф, что в результате вакцинации может возникнуть усиление вирусной инфекции на фоне образования антител. По его словам, с момента начала применения вакцин не было задокументировано ни одного такого случая.