Мясников дал советы, как оказать помощь людям без вреда для себя

https://static.news.ru/photo/ee5cf38a-d5c9-11ea-9f72-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Twitter

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы, как оказать помощь людям и при этом не нанести вред себе.

Бросаясь на помощь, уделите пару секунд оценке ситуации в целом. С какой стороны подойти или подползти к проруби, опасность возгорания перевернувшегося автомобиля, в котором люди, сколько дерущихся и есть ли у них в руках что-то. И так далее. Это поможет вам правильно начать действовать и не стать просто ещё одной жертвой в текущей ситуации, — привёл совет врач в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в случае драки необходимо привлечь внимание громким криком, а затем обхватить активного участника драки и постараться сковать его движения, повалить на землю. Он отметил, что даже физически неподготовленный человек сможет остановить драку на 30 минут, чтобы жертва смогла убежать или появились люди, которые помогли бы остановить драку.

Александр Мясников отметил, что не стоит использовать палку или другие подручные средства, так как участники драки могут переключиться с жертвы на «спасателя».

На месте аварии, катастрофы не старайтесь активно оживлять человека: надо вытащить его из зоны опасности, остановить активное кровотечение, но и только. Дальнейшие ваши действия могут только навредить, дождитесь скорую. Нам часто приходиться видеть, как неумелая помощь осложняет ситуацию, а иногда и приводит к ненужным жертвам, — сообщил врач.

Он также отметил, что следует привлечь внимание других людей, которые могут создать шум, вызвать спецслужбы или помочь иным образом.

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Мясников рассказал, что в качестве лекарства от аллергии могут выступать домашние животные. По его словам, дети, которые общаются с кошками, собаками, а также другими питомцами, дышат их шерстью и эпителием. Таким образом они получают «прививку» — у них реже бывает бронхиальная астма, а также аллергические реакции.