«Мы все этого опасаемся»: врач озвучил последствия мутации коронавируса

https://static.news.ru/photo/f2e66ee8-1923-11eb-8c1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мутация коронавируса повышает вероятность того, что уже переболевшие COVID-19 люди столкнутся с ним повторно. Когда в вирусе будут происходить генетические изменения, россияне, вероятно, станут чаще заболевать снова. Причина этого заключается в том, что выработанные в организме человека антитела уже не смогут справиться с новым видом инфекции. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Мутация коронавируса — то, чего мы все опасаемся. Пока что COVID-19 не ускользнул из-под контроля учёных и медиков. Однако каждый раз, переходя от одного человека к другому, он приобретает новые свойства. Существующие антитела под мутировавший коронавирус уже не подходят и требуется, чтобы у человека выработались новые. Это проблема всех подобных инфекций — чем стабильнее вирус, тем проще с ним бороться. Чем он больше мутирует, тем становится опаснее, — заявил Кондрахин.

Между тем мутация коронавируса представляет собой одну из причин увеличения числа больных во время второй волны COVID-19, считает специалист.

Как ранее писал NEWS.ru, разработчик «Спутника V», центр имени Гамалеи рассматривает возможность раскрытия данных о том, кто из добровольцев получил вакцину, а кто — плацебо, до подведения итогов исследований. Это связано со случаями заражения COVID-19 среди испытуемых. По словам директора центра Александра Гинцбурга, он и его сотрудники сейчас намерены инициировать поправки в законодательство, чтобы сдвинуть сроки раскрытия информации.