Разработчик «Спутника V» хочет раскрыть данные об испытаниях раньше срока

https://static.news.ru/photo/eb5135c0-190d-11eb-8199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Разработчик «Спутника V», центр имени Гамалеи, рассматривает возможность раскрытия данных о том, кто из добровольцев получил вакцину, а кто — плацебо, до подведения итогов исследований. Это связано со случаями заражения COVID-19 среди испытуемых.

По словам директора центра Александра Гинцбурга, он и его сотрудники сейчас намерены инициировать поправки в законодательство, чтобы сдвинуть сроки раскрытия информации.

Такая практика существует за рубежом — они вносят поправки. Хотя окончательное слово за Министерством здравоохранения. Если регуляторика не позволит, то придётся ждать до окончания всей процедуры. Если удастся внести поправку, тогда по мере получения определенной дозы инфицированных в опыте можно будет раскрывать результаты, — пояснил он ТАСС.

Промежуточные итоги разработчик вакцины надеется подвести уже в середине ноября.

Гинцбург при этом пояснил, что заболевшие участники эксперимента, во-первых, могли получить плацебо, во-вторых, иммунитет у них мог не выработаться из-за приёма других лекарственных препаратов или, например, злоупотребления алкоголем.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах, четверть из них получает плацебо.

Половина людей, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около девяти тысяч провакцинированы и второй раз. Фаза пострегистрационных исследований завершится до конца 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился COVID-19. При этом он был одним из добровольцев, принявших участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Парламентарий считает, что получил плацебо.