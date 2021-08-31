Мурашко предупредил переболевших коронавирусом о «долгом ковиде»

У пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, может фиксироваться такое неприятное последствие, как «долгий ковид». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый «длинный ковид» — могут длиться шесть — девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма, — пояснил он.

Мурашко сообщил, что при этом могут наблюдаться симптомы неврологического характера, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

При этом пациенты, испытывающие проблемы со здоровьем после перенесённой коронавирусной инфекции, должны максимально оперативно выявляться в ходе углублённой диспансеризации и направляться для реабилитации или лечения в амбулаторных или стационарных условиях в зависимости от состояния.

Ранее Мурашко заявил, что дети всё чаще стали заражаться коронавирусом.