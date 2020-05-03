Мурашко: не все регионы России вовремя отреагировали на пандемию

https://static.news.ru/photo/e98638cc-8d61-11ea-af45-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Отдельные регионы России не смогли вовремя отреагировать на распространение новой коронавирусной инфекции в стране и приступить к мобилизации. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Регионы: часть была готова лучше, часть, соответственно, к этому отнеслась на начальном этапе несколько прохладно, и несвоевременно начали все мобилизационные мероприятия. Для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них. Когда были установлены чёткие правила, регламент, требования, здесь [они] фактически перешли в режим «прописали — обязаны сделать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Больше всего заболевших COVID-19 в Москве и области — 68,6 тысячи и 14,1 тысячи соответственно. Следом идут Санкт-Петербург (5 тысяч заражённых), Нижегородская область (2,6 тысячи) и Дагестан (1,7 тысячи). Относительно высокая летальность фиксируется в Ингушетии. Там на 865 выявленных заболевших приходится 25 умерших. В Волгоградской области из 474 инфицированных скончались 10. Меньше всего заболевших на Чукотке (24 человека) и Сахалине (26 человек).

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.