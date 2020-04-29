Минздрав: распространение коронавируса в РФ пока не вышло на плато

https://static.news.ru/photo/008512c0-8a13-11ea-98a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция в России пока не вышла на плато, но ситуация может измениться в ближайшее время. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания снизился, сейчас их около 5,9%, а в начале эпидемии показатели составляли 27%.

Тенденции всё-таки к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни, — заявил Брико.

NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн ожидает снижения новых случаев заражения через «пару недель».

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что увеличение темпов распространения коронавирусной инфекции в России происходит из-за игнорирования людьми режима самоизоляции.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.