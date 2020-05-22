Москва начнёт наращивать объём плановой медпомощи

https://static.news.ru/photo/a0ff2d60-9c49-11ea-b397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система здравоохранения Москвы последние полтора месяца борется с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), но пришло время наращивать объёмы оказания плановой медицинской помощи жителям столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин на встрече с главврачами лечебных учреждений.

По большому счёту, 2/3 мощностей были развёрнуты для борьбы с COVID-19. Эти меры помогли спасти тысячи жизни москвичей. И десятки тысяч москвичей выздоровели благодаря вашим усилиям, — цитирует чиновника ТАСС.

Он добавил, что эпидемия не прошла, рост числа пациентов ещё угрожает, однако мегаполис уже сейчас может возвращаться к привычной жизни.

Так, один из корпусов городской клинической больницы Москвы № 50 имени Спасококуцкого начнёт принимать граждан, нуждающихся в оперативном вмешательстве по профилю урология.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве необходимо сохранять самоизоляцию, масочный режим и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.