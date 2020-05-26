Молодые женщины в три раза чаще мужчин заболевают рассеянным склерозом

https://static.news.ru/photo/0f4b7ae4-9f51-11ea-9df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: F8-DASBILD/blickwinkel/Global Look Press

Риск заболеть рассеянным склерозом у молодых женщин в три раза больше, чем у мужчин. Об этом заявила профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Наталья Тотолян.

В прошлом веке про рассеянный склероз говорили — «болезнь молодых красавиц». Это ещё более актуально в веке нынешнем — молодые женщины заболевают в три раза чаще, чем мужчины, — рассказала Тотолян на пресс-конференции ТАСС.

По её словам, в мире существует более 15 одобренных препаратов для лечения рассеянного склероза. В ближайшем будущем появятся и другие лекарственные средства. Специалист подчеркнула, что практически каждый из препаратов имеет уникальный механизм действия в отношении рассеянного склероза.

Тотолян напомнила, что средняя продолжительность жизни в Европе составляет 85 лет. Люди с рассеянным склерозом живут около 80 лет, что стало большим достижением.

Меньше стала пропорция тяжёлых инвалидизированных. Наши женщины с рассеянным склерозом планируют и рожают детей, — отметила специалист.

Международный день рассеянного склероза отмечается 27 мая. Он учреждён в 2009 году Международной федерацией обществ рассеянного склероза.

NEWS.ru взял интервью у сопредседателя Всероссийского союза пациентов, президента Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Яна Власова.