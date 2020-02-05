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Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт от восьми до десяти месяцев.

На сегодняшний день процесс разработки вакцины — это не короткий промежуток времени. Вакцина разрабатывается не менее чем 8–10 месяцев, это только начальная стадия, без клинических испытаний, — заявил глава Минздрава на встрече с журналистами.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал, что отсутствие штамма коронавируса в России тормозит развитие вакцины. По его словам, российские врачи пока не могут выделить штамм коронавируса у заражённых пациентов.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские учёные недавно выделили отдельные штаммы вируса , поэтому они не переданы российским специалистам. Он подчеркнул, что связь между профильными ведомствами России и Китая поддерживается по этому вопросу.

NEWS.ru писал, что специалисты Российского центра программ Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса появится не ранее следующего года.