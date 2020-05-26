Минздрав утвердил порядок госпитализации больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0cdd7132-9f50-11ea-900c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское Министерство здравоохранения утвердило порядок помещения в стационар пациентов с COVID-19. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях, госпитализации подлежат пациенты с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, — сказано в сообщении.

При этом тех, кто лечится дома, госпитализируют как пациентов с состоянием средней тяжести. Условием является сохранение температуры в течение трёх дней не ниже 38,5 градуса. Кроме того, госпитализации подлежат все пациенты с короновирусом, входящие в группу риска. Это касается людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания, в число которых входят хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет, или же проживающие с лицами из группы риска.

Несовершеннолетних забирают в больницу, если у них поднялась температура выше 39 градусов при обращении или держится на уровне 38 градусов дольше пяти дней.

К этому дню в мире более 5,5 млн заболевших коронавирусом. Более 346 тысяч человек стали жертвами COVID-19. Выздороветь удалось более 2,2 млн человек. Сейчас Россия находится на третьем месте по числу заразившихся. На первом месте продолжают оставаться Соединённые Штаты. Там заражены 1 662 768 человек, на втором Бразилия — 374 898.

На 26 мая в России подтверждены 362 342 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших прибавилось на 8915 человек. При этом 131 129 выздоровели. За сутки число выздоровевших увеличилось на 12 331. Умерли за всё время пандемии 3807 человек.

В Москве сейчас 169 303 заболевших, 61 619 выздоровели, 2110 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин отметил профессиональную работу военных в борьбе с коронавирусом в России и за рубежом.