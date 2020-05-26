Путин оценил вклад Минобороны в борьбу с коронавирусом

Фото: Минобороны России/vk.com

Российский лидер Владимир Путин заявил, сославшись на мнение врачей, что пик распространения коронавирусной инфекции на территории России пройден. Об этом президент сообщил на встрече в режиме видеоконференции с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

По мнению специалистов, пик у нас уже считается пройденным, — цитирует Путина ТАСС. К этому дню в мире более 5,5 млн заболевших коронавирусом. Более 346 тысяч человек стали жертвами COVID-19....