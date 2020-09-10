Минздрав составил рекомендации по профилактике гриппа

https://static.news.ru/photo/d570f714-f413-11ea-b3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В осенний сезон простуд необходимо сделать прививку от гриппа, носить защитные маски в общественных местах, правильно питаться и заниматься спортом. Такие рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ содержатся в памятке Министерства здравоохранения России.

Там напомнили, что среднесуточная температура воздуха на большей части территории страны значительно снизилась. При этом сырая и прохладная погода создают благоприятные условия для распространения вирусных заболеваний.

В нынешнем эпидемическом сезоне будут циркулировать штаммы гриппа, которые на протяжении многих лет в России не встречались. Поэтому иммунитета к ним у населения нет, подчеркнули в Минздраве.

Помимо этого, учитывая сохраняющуюся опасность заражения коронавирусом, прививка от гриппа поможет избежать наложения инфекций, пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжёлого течения болезни.

Что касается питания, то оно «должно быть правильным, сбалансированным, содержащим достаточное количество витаминов», сказано в рекомендациях Минздрава. Также важны для поддержания и укрепления здоровья и иммунитета физическая активность, пребывание на свежем воздухе и регулярное проветривание. При этом следует не забывать поддерживать в помещениях оптимальный температурный режим.

Ранее, как писал NEWS.ru, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что сделать прививку от гриппа в 2020 году особенно важно людям из групп риска. В частности, речь идёт о гражданах с сахарным диабетом, избыточным весом, кардиологическими заболеваниями, заболеваниями бронхолёгочной системы, а также о пожилых людях, женщинах в положении и планирующих беременность.