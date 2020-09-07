Иммунолог рассказал, кому в этом году обязательно нужно привиться от гриппа

https://static.news.ru/photo/d9404f88-f117-11ea-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Сделать прививку от гриппа в 2020 году особенно важно людям из групп риска. В частности, речь идёт о пациентах с сахарным диабетом, избыточным весом, кардиологическими заболеваниями, заболеваниями бронхолёгочной системы, а также пожилым, женщинам в положении и планирующим беременность. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эти категории людей наиболее уязвимы перед гриппом. Кроме того, заболевание чаще вызывает у них нежелательные последствия для здоровья, поясняет специалист. У женщин в положении, к примеру, иногда прерывается беременность. Или же у плода могут появиться аномалии в развитии.

Пожилые люди из-за гриппа зачастую сталкиваются с обострением хронических заболеваний, и их организм не всегда способен справиться с «двойной атакой», отмечает иммунолог.

Тяжело болеет и умирает от коронавируса почти тот же самый контингент, который плохо переносит грипп. Дело в том, что принцип вирусной атаки на организм в обоих случаях одинаковый. По этой причине пациентам из групп риска крайне желательно сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы наполовину, — пояснил Болибок.

Прививку от гриппа врач также настоятельно рекомендовал сделать людям, которые часто контактируют с социумом — врачам, учителям, работникам общественного транспорта и государственных органов.

Вакцина от гриппа уже отработана и безопасна. Смысла отказываться от неё и рисковать своим здоровьем нет. Прививка даёт 75–​80% вероятности, что человек не заразится. И почти 100% гарантии, что заболевание пройдёт в относительно лёгкой форме, — сказал Болибок.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеоконференции. Градоначальник уточнил, что практически не ощутил никаких изменений в организме после вакцинации, кроме небольшой головной боли и «какой-то тяжести». Он добавил, что подобные симптомы у него присутствовали и после прививки от гриппа.