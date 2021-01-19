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Минздрав сообщил о введении в оборот 375 тысяч доз вакцины от COVID

10:22, 20 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На этой неделе в гражданский оборот было введено 375 тысяч доз вакцины «Спутник V». Об этом на селекторном совещании с представителями регионов РФ заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V». Продолжается наращивание поставок вакцины в регионы, — приводит слова главы Минздрава РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в министерство поступил запрос на регистрацию третьей вакцины от коронавирусной инфекции. Документы на регистрацию своего нового препарата передал центр им. Чумакова. 

В августе 2020 года в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, ею стал препарат «Спутник V», разработанный НИЦ им. Гамалеи и РФПИ. Вакцина содержит в себе частицы вируса, не способные к размножению, но провоцирующие защитную реакцию организма, который начинает вырабатывать антитела. Позже также регистрацию прошла ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

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