Минздрав РФ готовит новые рекомендации по лечению COVID-19

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Популярность вакцины «КовиВак» можно объяснить тем, что достаточно сделать всего одну прививку, чтобы получить защиту от коронавируса. При этом препарата произведено очень мало, поэтому желающим приходится заниматься его активным поиском. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определённое, поскольку вакцина находится ещё в процессе клинических испытаний, — отметил медик. Терский настоятельно рекомендовал вакцинироваться, так...