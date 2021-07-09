Минздрав РФ готовит новые рекомендации по лечению COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:24, 12 июля 2021
Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Новую, уже двенадцатую по счёту, версию рекомендаций по лечению коронавируса готовит Минздрав России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов.
Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципов, которые мы бы хотели заложить в лечение, — сказал он.
По словам эксперта. в настоящее время всё больше молодых людей подвергаются заражению и при этом тяжело переносят заболевание. Тем не менее основной группой риска остаются граждане старше 65 лет.
И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, — пояснил профессор Чуланов.
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